'Streams van Beyoncé en Kanye West gemanipuleerd'

De Amerikaanse artiesten Beyoncé en Kanye West hebben veel geld verdiend door manipulaties van de streamingsdienst Tidal, die eigendom is van Beyoncé's echtgenoot Jay Z. Tidal beweert dat hun nieuwe albums in 2016 honderden miljoenen keren zijn afgeluisterd, maar die cijfers lijken niet te kloppen. De artiesten kregen de bij deze aantallen horende royalties wel uitbetaald.

Met die beschuldiging komt de Noorse krant Dagens Næringsliv na meer dan een jaar onderzoek. De beschuldiging wordt ondersteund door de bevindingen van het Noorse Center for Cyber and Information Security (CCIS).

Acht keer per dag

Het onderzoek van de Noorse krant begon in 2016. In maart van dat jaar was het nieuwe album The Life of Pablo van Kanye West zes weken lang alleen te beluisteren via de stream van Tidal.

Tidal claimde dat het 250 miljoen keer werd gestreamd in een periode van tien dagen. Verdeeld over de drie miljoen gebruikers die Tidal zei te hebben, zou dat betekenen dat elke gebruiker het album zeker acht keer per dag had moeten luisteren. Ook het album Lemonade van Beyoncé scoorde een paar maanden later enorm op Tidal.

Deze opmerkelijk hoge cijfers deden journalisten van Dagens Næringsliv besluiten uitgebreid onderzoek te doen. Samen met de CCIS ontdekten ze dat er meer dan 320 miljoen keer een valse melding is gedaan van het streamen van nummers van beide albums. Daarvoor zijn de gegevens van 1,7 miljoen gebruikers gemanipuleerd.

Die manipulaties waren te herkennen aan verdachte luisterpatronen bij gebruikers, zoals het gelijktijdig afspelen van meerdere nummers of naar hetzelfde nummer luisteren met wel heel regelmatige tussenpauzes.

180 keer in een etmaal

De krant spoorde verschillende van die gebruikers op. Eén van hen zou het album Lemonade bijvoorbeeld 180 keer hebben geluisterd binnen 24 uur. Een ander zou in een etmaal 96 keer hebben geluisterd naar The Life of Pablo, waarvan 54 keer 's nachts. De gebruikers ontkennen dat met klem. "Het is zelfs fysiek onmogelijk", zegt een van hen.

Dagens Næringsliv zegt toegang te hebben gekregen tot de royaltygegevens van Tidal over de maanden april en mei 2016. Toen is door Tidal ruim 3,3 miljoen euro uitbetaald aan platenmaatschappij Sony. Hiervan was ruim twee miljoen euro voor Lemonade. Ook maakte Tidal bijna 2,7 miljoen euro over aan platenmaatschappij Universal, waarvan ruim 1,6 miljoen dollar euro voor The Life of Pablo was.

Hoogst onwaarschijnlijk

Volgens het CCIS is de manipulatie van de gegevens zodanig, dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de hoge aantallen streams zijn veroorzaakt door een computerbug. Ook zijn er geen sporen van een datalek van buitenaf.

De advocaat van Tidal ontkent dat de gegevens van de streamingsdienst zijn gemanipuleerd. Hij zegt dat ze zijn gestolen en dat het artikel niet klopt.