20 maanden cel geëist voor ernstig ongeluk door keien op de weg

Het slachtoffer zit door de aanrijding in een rolstoel. Ze zal nog jaren moeten revalideren. Haar baby hield aan het ongeluk niets over. De vrouw beviel in januari van een gezonde dochter.

De advocaat van het slachtoffer wil dat verdachten schadevergoeding betalen omdat ze niet kan werken en haar huis en auto moest aanpassen. Daarbovenop wil hij 150.000 euro smartengeld.

De 19-jarige man vertelde volgens Omroep Brabant dat ze kattenkwaad wilden uithalen en dat het de bedoeling was dat de automobilist zou stoppen voor de kei op de weg. De jongens hadden na het stappen al vaker paaltjes, takken en een fiets op de weg gelegd om mensen te laten stoppen.

Op de bewuste avond in juni hoorde hij bij het wegrennen een klap, zei hij tegen de rechter. In de rechtszaal barstte hij in tranen uit. "Ik heb er spijt van", zei hij.