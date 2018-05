Joods monument Utrecht met bloed besmeurd

Het Joods monument in Utrecht is twee weken voor Dodenherdenking besmeurd met bloed. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTV Utrecht.

De politie gaat ervan uit dat het monument bij het Spoorwegmuseum met opzet is besmeurd. Het monument is een paar uur na de bekladding schoongemaakt.

Het Joods monument in Utrecht is in 2015 officieel onthuld. Op de zeven meter lange gedenkmuur staan 1239 namen en overlijdensdata van Utrechtse Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

"Er gebeuren zoveel incidenten"

"Ik ben er niet verbaasd over", zegt Bracha Heintz van stichting Chabad Lubavitch, die betrokken was bij de totstandkoming van het monument.

"Er gebeuren dagelijks zoveel incidenten. Zo zijn er wel eens hakenkruizen in mijn voordeur gekrast. Mijn man is rabbijn, hij draagt een hoed en lange jas en elke keer als hij over straat loopt worden er allerlei dingen naar hem geschreeuwd."

Extra beveiliging

Op 4 mei was er bij alle herdenkingen in Utrecht extra politie aanwezig, maar dat had niets te maken met het bloed op het monument. Aanleiding was de oproep van activisten om Dodenherdenking te verstoren.