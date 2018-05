Oud-scheidsrechter Braamhaar wordt wethouder

Oud-scheidsrechter Eric Braamhaar is voorgedragen als wethouder van de gemeente Wierden. Hij floot tot vorig jaar ruim 500 wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal, maar moest stoppen door aanhoudend blessureleed.

Braamhaar werd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen met voorkeursstemmen in de raad gekozen. Zijn partij Nieuw Enter Wierden (NEW) zit nu voor het eerst in het college.

"Ik heb er geweldig veel zin in. Dit is natuurlijk weer een hele stap en een uitdaging voor mij," vertelt de oud-scheidsrechter tegen RTV Oost. Hij ziet overeenkomsten tussen het pluche en het voetbalveld. "Ik probeer het maximale uit het team te krijgen. Zo ging dat eigenlijk ook op het voetbalveld."

De benoeming als wethouder is nog niet definitief, maar Braamhaar heeft zijn banen bij ROC en de gemeente Rijssen-Holten al wel opgezegd. "Gelukkig mag ik terugkomen als het nodig is, dat is wel een geruststelling", lacht hij.