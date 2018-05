Ophef over behandeling van stervende Franse vrouw

In Frankrijk is ophef ontstaan over de dood van een 22-jarige vrouw. Zij belde met ernstige buikklachten de ambulancedienst, maar werd daar afgewimpeld en vol minachting behandeld.

De vrouw zei dat ze dacht dat ze doodging. "Natuurlijk, iedereen gaat een keer dood", zei de medewerkster van de ambulancedienst. Het telefoongesprek werd beëindigd en een paar uur later overleed de vrouw.

"Ik ben zeer verontwaardigd over de omstandigheden van haar dood", zei minister voor Gezondheidszorg Agnès Buzyn vanochtend. "Er zijn ernstige fouten gemaakt en ik heb de inspectiedienst gevraagd een onderzoek in te stellen."

Discussie

In Frankrijk is een discussie losgebarsten over de zaak. "Wat is gebeurd, is onaanvaardbaar", zei de voorzitter van de Franse ambulancediensten, François Braun. "Alle telefoontjes moeten worden doorgegeven aan een dienstdoende arts."

Dat zou hier niet zijn gebeurd. Braun heeft om overleg gevraagd met de minister. Die wil binnen enkele dagen alle verantwoordelijken bij elkaar roepen.

Het drama speelde zich al in december vorig jaar af. Maar omdat er na de dood van de vrouw niets gebeurde, besloot haar familie de opnames van het telefoongesprek met de ambulancedienst naar buiten te brengen. Ze werden gepubliceerd op een lokale site.

Buikpijn

Op de opnames is duidelijk te horen hoe de vrouw, Naomi Musenga, met zachte stem om hulp vraagt. "Als u niet zegt wat uw klachten precies zijn, dan hang ik op", is het eerste antwoord van de medewerkster van de alarmcentrale.

Naomi zegt, steunend, dat ze enorme buikpijn heeft. "Dan moet u een dokter bellen", is het antwoord. Naomi zegt dat ze dat niet meer kan, dat ze denkt dat ze doodgaat. "U denkt dat u doodgaat? Natuurlijk, iedereen gaat een keer dood."

Het gesprek wordt beëindigd en er komt geen ambulance.

Orgaanuitval

Naomi belt vervolgens toch een doktersdienst, krijgt daar na een paar uur iemand aan de lijn en daar wordt besloten om wel een ambulance te sturen. Maar in het ziekenhuis overlijdt ze, volgens het autopsierapport wegens orgaanuitval na inwendige bloedingen.

Het ziekenhuis in Straatsburg, waar ze overleed, is inmiddels een intern onderzoek gestart.

Twee belangenorganisaties van eerstehulpartsen hebben de minister om overleg gevraagd. ,,We hebben meer personeel nodig en ook personeel dat beter is opgeleid'', zegt François Braun van de Franse ambulancediensten.