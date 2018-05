Bijleveld: zaak-Kroon kent alleen maar verliezers

Minister Bijleveld vindt het vervelend dat verhalen over de mogelijke ontvoering van de drager van de Militaire Willems-Orde Marco Kroon steeds via de media naar buiten komen. Het stoort haar dat mensen "hier kennelijk met de pers over willen spreken."

Ze wijst erop dat het Openbaar Ministerie de zaak onderzoekt. "Laten we nou rustig afwachten wat daaruit komt. Tot die tijd kan ik er niks over zeggen."

Bijleveld vindt het pijnlijk voor alle betrokkenen dat er grote stukken in kranten verschijnen over het verhaal dat Kroon kort ontvoerd zou zijn geweest in Afghanistan en daarna zijn gijzelnemer heeft gedood. De Volkskrant schrijft vandaag dat het ministerie van Defensie geen bewijs heeft gevonden dat dit waar is. "Deze zaak kent alleen maar verliezers", zegt Bijleveld.

Willems Orde

De minister van Defensie roept mensen die iets over de zaak weten ertoe op om zich niet bij de media te melden, maar bij het OM.

Nadat Marco Kroon het geweldsincident in Afghanistan begin 2017 zelf meldde, heeft Defensie op verzoek van het OM een onderzoek ingesteld. Begin dit jaar bracht de met een Willems Orde gedecoreerde militair zijn verhaal zelf in het AD naar buiten.