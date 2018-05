Karina Canellakis chef-dirigent Radio Filharmonisch Orkest

Voor het eerst wordt een vrouw chef-dirigent van een Nederlands toporkest. Het Radio Filharmonisch Orkest heeft de 36-jarige Amerikaanse dirigent Karina Canellakis benoemd als opvolger van Markus Stenz, per 1 september 2019 voor een periode van zeker vier jaar.

Canellakis viel twee maanden geleden op bij haar debuut als gastdirigent met optredens in Utrecht en Amsterdam. "Haar concerten blonken uit in spontaniteit en verdieping, gekoppeld aan orkestrale schoonheid en perfectie. Na afloop van deze concerten klonk bij veel musici de roep om haar als chef-dirigent uit te nodigen", schrijft het RFO in een persbericht.

Canellakis is van huis uit violist. Ze was onder meer bij het Dallas Symphony assistent van Jaap van Zweden en brak door toen ze voor hem moest invallen.