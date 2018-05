'We surfen op de goede golf, maar plastic is een heel groot probleem'

Klein Lankorst heeft een aantal tips voor consumenten die minder plastic willen gebruiken. "Gebruik geen materiaal dat je niet gebruikt. Neem bijvoorbeeld een eigen kopje mee naar het station voor je koffie", zegt Klein Lankhorst. "Gooi je afval altijd goed weg in de afvalbak, en scheid plastic. Dat helpt allemaal mee aan een beter milieu en aan een betere recycling."

Bewustwording

In de vijf jaar dat het kennisinstituut bestaat, ziet Klein Lankhorst steeds meer bewustwording. "Als ik zie dat op het World Economic Forum in Davos elf grote bedrijven zeggen dat ze in 2025 alle verpakkingen recyclebaar produceren, dan wel gerecycled materiaal bevatten, dan zijn we zo erg opgeschoten. We zijn echt op een goede golf aan het surfen. Dat vind ik mooi om te zien. Maar dat moet ook wel, want het is echt een heel groot probleem."

Plastic helemaal uitbannen, is nog een stap te ver, zegt Klein Lankhorst. "Dat kan nog helemaal niet, ook al zouden we dat willen. De komende tijd hebben we het plastic nog nodig. Laten we het dan zo goed mogelijk hergebruiken."