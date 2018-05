Vrouw valt tijdens eisprong niet meer voor 'machoman' dan anders

Volgens neurowetenschapper Estrella Montoya van de Universiteit Utrecht komt dat doordat eerdere studies grote gebreken vertoonden. "Vrouwen rapporteerden zelf in wat voor een fase ze in hun cyclus zaten. Dat is niet een heel betrouwbare methode. Het zou heel goed kunnen dat dat heeft geleid tot dit soort resultaten", zegt Montoya in het Nieuws en Co.

Ook werden in eerdere studies twee verschillende groepen vrouwen onderzocht. "Zij kunnen ook op andere dingen verschillen dan hormonen, dat zou ook de effecten kunnen verklaren." Bovendien hadden eerdere studies kleinere steekproeven. In de nieuwste studie werden 584 vrouwen onderzocht. "Wat deze studie ook bijzonder en sterk maakt, is dat bij dezelfde vrouwen meerdere metingen zijn gedaan."

De pil

Ook voor het idee dat pilgebruik bepalend is voor partnerkeuze - vrouwen die aan de pil zijn zouden eerder kiezen voor de meer vrouwelijke man - werd geen bewijs gevonden.