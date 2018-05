Illegale sigarettenfabriek afgebrand in Bergen op Zoom

De eigenaar van het pand werkt volledig mee aan het onderzoek, zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant. "Hij zegt dat hij niks van de activiteiten afwist. We hebben geen reden om daaraan te twijfelen, maar dat wordt wel onderzocht."

Meer sigarettenfabrieken opgerold

In Noord-Brabant worden geregeld illegale sigarettenfabrieken ontdekt. Zo werden er in januari zeventien miljoen sigaretten gevonden in een loods in Breda en vorig jaar werden zeker vier illegale sigarettenfabrieken opgerold in Brabant.