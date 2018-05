Trommelvliezen jongen (14) gescheurd bij mishandeling, beelden online gezet

De mishandeling gebeurde op 21 april. Het 14-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan.

'Bizar'

"Het is bizar dat er zoveel grof geweld wordt gebruikt door de jonge daders", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant. Aanhoudingen zijn nog niet verricht, de politie heeft wel een idee wie de daders zijn.

Over de aanleiding van de vechtpartij wil de politie weinig kwijt. De jongen was mogelijk aan het voetballen met vrienden toen het groepje jongens met hem begon te knokken. "In het belang van het onderzoek en de jonge leeftijd van de daders gaan we daar verder niet op in", zegt de politie.