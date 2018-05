Post over 'ouwe snoeperd' in pretpark veroorzaakt discussie

De Efteling heeft boze reacties gekregen op een foto die het pretpark op Facebook heeft geplaatst. Op de foto staat een kabouter uit het park met de tekst "Wanneer de rokjes uit de kast mogen", met de hashtag '#ouwesnoeperd'.

"Ik vind jullie rokjesposting echt niet kunnen. Het is provokant, seksistisch en leeftijdsdiscriminatie en past niet bij een familiepark", schrijft iemand onder het bericht. Ook anderen vinden dat de Efteling, als familiepark, zo'n opmerking niet zou moeten maken.

Er zijn ook veel positieve reacties. "Super leuk bericht Efteling. Hartelijk om gelachen", schrijft een vrouw op Facebook. "Het wordt tijd voor meer van dit soort humor om de preutsheid van sommigen te doorbreken", schrijft iemand anders.

Honderden mensen hebben op het bericht van het pretpark gereageerd, meldt Omroep Brabant. Zelf zegt de Efteling dat er wordt geprobeerd "met onze figuren in te haken op diverse zaken en we doen dat op een scherpe en prikkelende manier." Het pretpark laat ook weten dat het daarbij nooit de bedoeling is om iemand te kwetsen of beledigen.