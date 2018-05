Jaarlijkse muggeninvasie in Friese Stavoren

Dansmuggen zijn ongevaarlijk. Ze steken niet, maar veroorzaken wel veel ergernis en overlast. "Die grote zijn behoorlijk actief in zwermen. Als je over de Ketelmeerbrug rijdt, spatten ze tegen je ruit en binnen de kortste keren heb je je ramen zwart van de muggen", zegt de boswachter. "Die kleintjes, die je leksteken, zijn meer individueel actief."

Volgens Van der Veen is de muggeninvasie niet uitzonderlijk, al verschilt de grootte van de zwermen wel per jaar. De overlast is overigens tijdelijk; na het paren leggen de muggen eitjes en gaan ze dood.