Een deel van het UMCG in Groningen is ontruimd omdat er in de buurt een gaslucht is geroken. De "zwavelachtige geur" komt volgens de brandweer uit een laboratorium. Er is geen gaslek.

Eén van de gebouwen aan de achterkant van het ziekenhuis werd ontruimd, meldt RTV Noord. Dat gebeurde nadat omwonenden de brandweer hadden gebeld omdat ze de gaslucht roken.