'Criminaliteit staat centraal bij Satudarah'

Bij motorclub Satudarah staat criminaliteit centraal en wordt geweld uitgelokt en beloond. Daarmee is de club een gevaar voor de samenleving. Dat zei het Openbaar Ministerie bij de behandeling van het verzoek om Satudarah te verbieden.

Het OM somde een reeks gewelddadige incidenten op waarbij Satudarah-leden betrokken zouden zijn geweest. Van bedreiging en mishandeling in cafés tot afpersing in het clubhuis en confrontaties met andere motorclubs.

"Het gaat om honderden incidenten", zei officier van justitie Toine van de Ven. "Ik noem er maar een paar, anders zijn we uren bezig."

Willekeurig slachtoffer

Het OM liet beelden zien van een massale vechtpartij in een Amsterdamse kroeg, nadat Satudarah-leden geweigerd zouden zijn. In een ander café zouden Satudarah-leden zomaar iemand hebben aangewezen aan nieuwkomers binnen de club. Zij moesten dit willekeurige slachtoffer in elkaar slaan om zich te bewijzen.

"Moeten wij dan echt geloven dat het iedere keer om een paar rotte appels gaat?" vroeg de officier van justitie zich af. "De waarheid is anders. De clubcultuur zorgt ervoor dat dit soort dingen gebeuren."

Iedereen loopt kans om slachtoffer te worden van geweld van motorclubs, betoogde het OM. "Voor de meeste Nederlanders zijn motorclubs een ver-van-mijn-bed-show. Maar iedereen die weleens in een café, restaurant of sportschool komt, loopt het risico na een ontmoeting met Satudarah-leden in het ziekenhuis te belanden."

Geen wondermiddel

Het Openbaar Ministerie wil behalve Satudarah ook drie supportclubs verbieden. De civiele procedure dient bij de Haagse rechtbank, maar wordt behandeld in een extra beveiligde zittingszaal bij Schiphol. Verschillende Satudarah-leden zijn naar de rechtszaak gekomen.

Eerder verbood de rechter al motorclub Bandidos. Dat vonnis is belangrijk voor de zaak tegen Satudarah, zei het OM, omdat de clubs op veel punten vergelijkbaar zijn.

Volgens het OM is een verbod op motorclubs geen wondermiddel, maar maakt het optreden tegen criminelen wel makkelijker. "Het voorkomt dat ze alleen maar hun hesje hoeven te laten zien om anderen te intimideren en het voorkomt geweld omdat iemand in de clubkleding van de vijand loopt."