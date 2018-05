Europees verbod op plastic wattenstaafjes en schoonmaakdoekjes

Europa wil een verbod op plastic wattenstaafjes, schoonmaakdoekjes, drinkbekers en flessen. Pas op 23 mei komt de Europese Commissie met de uitwerking van het verbod op eenmalig gebruik van plastic, maar inmiddels is al het een en ander uitgelekt.

Ook het gebruik van rietjes en verpakkingen voor maaltijden valt onder het verbod waaraan de Europese Commissie werkt.

De helft van al het plastic dat wordt gebruikt, is wegwerpmateriaal. Europa wil het gebruik daarvan aan banden leggen en kijkt daarbij naar producten die het vaakst worden gebruikt, schrijft de Belgische krant De Standaard.

Gekeken moet worden of er alternatieven zijn voor de producten, of dat ze vaker kunnen worden gebruikt. In de Verenigde Staten zijn de wattenstaafjes bijvoorbeeld gemaakt van karton, wat ze makkelijker afbreekbaar maakt. En dopjes zouden kunnen worden vastgemaakt aan flessen.

Plakvingers

Weggooi-schoonmaakdoekjes, bijvoorbeeld tegen plakvingers of voor het verwijderen van make-up, staan ook op de lijst van de Europese Commissie. Deze doekjes veroorzaken 93 procent van alle verstoppingen in de Britse riolen. Eind vorig jaar nog werd er een 'monstervetberg' ontdekt in het riool onder de Londense wijk Whitechapel.

De doekjes bevatten niet-afbreekbaar plastic. Dat betekent volgens de BBC dat producenten een milieuvriendelijk alternatief moeten verzinnen, of dat mensen zonder de doekjes moeten leren leven. Premier May beloofde in januari van dit jaar dat "al het vermijdbare plastic afval" in 2042 moet zijn verdwenen.

Op 23 mei wordt er meer duidelijk over het verbod en de richtlijnen. Daarna moet het voorstel nog langs het Europees Parlement en de lidstaten zelf.