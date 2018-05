Olie-vete VS-Venezuela brengt Curaçao in het nauw

Curaçao kijkt met argusogen naar het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips, dat vrijdag beslag heeft laten leggen op de oliefaciliteiten en producten van het Venezolaanse olieconcern PdVSA op Bonaire en Sint Eustatius. Mogelijk volgt binnen enkele dagen ook beslag op producten en tegoeden van PdVSA op Curaçao, wat grote gevolgen zou hebben.

Op het eiland exploiteert PdVSA de Isla-raffinaderij, met 330,000 vaten per dag een belangrijke schakel in de export van Venezolaanse olie. De raffinaderij is eigendom van Curaçao, maar de olie die daar verwerkt wordt niet. Een groot deel daarvan wordt opgeslagen in het overslagbedrijf op Bullenbaai en ook dat kan straks onder het beslag vallen.

Arbitrage

De Amerikaanse beslaglegging volgt op een uitspraak van de ICC, de internationale Kamer van Koophandel in Parijs. Die bepaalde in een arbitragezaak dat PdVSA het Amerikaanse concern twee miljard dollar compensatie moet betalen voor geleden schade na de nationalisatie door Hugo Chavez, ruim tien jaar geleden.

Voor Curaçao zou een beslag ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Het contract met PdVSA voor de huur van de raffinaderij op het eiland loopt af in 2019. Een kandidaat om het stokje over te nemen is er nog niet. Een poging van het Chinese staatbedrijf Guangdong Zhenrong om in te stappen, mislukte vorig jaar en de tijd dringt.

Op het eiland vinden naar schatting 4000 mensen direct en indirect werk door de aanwezigheid van de Isla-raffinaderij en de overslag. Onder normale omstandigheden draagt de Isla-raffinaderij tussen de 16 à 20 procent bij aan de economie. Met de economische krimp waar het eiland al twee jaar mee kampt, zit de regering Rhuggenaath niet te wachten op een gesloten raffinaderij.

Bonaire

Ook op Bonaire schrok men van de dadendrang van de Amerikanen. Op het Caribische eiland, dat direct onder Haags gezag als 'bijzondere' gemeente van Nederland, leidde het beslag tot lichte paniek.

Olie-overslagbedrijf Bopec is eigendom van PdVSA en de enige leverancier van olie voor de elektriciteitscentrale. Een black-out dreigde, omdat het energiebedrijf aanvankelijk geen toegang kreeg tot haar eigen voorraden. Dat is nu met hulp van Nederland zeker gesteld, al dekt de voorraad maar twee weken stroomopwekking.

Ook op Sint-Eustatius, een andere speciale gemeenten van Nederland, werd beslag gelegd. Het Amerikaanse NuStar exploiteert daar een olie-overslagbedrijf en verhuurt tankcapaciteit aan PdVSA.

De opslag op Bonaire en Sint-Eustatius en de overslag en raffinage op Curaçao is volgens persbureau Reuters goed voor een derde van alle olie-exporten van Venezuela.