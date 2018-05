Doden en gewonden bij treinongeluk in Beieren

Bij een treinongeluk in Beieren zijn twee doden gevallen, melden Duitse media. Een passagierstrein en een goederentrein kwamen in botsing met elkaar.

Er zijn ook veertien mensen gewond geraakt, van wie sommigen zwaargewond zijn.

Het ongeluk gebeurde bij het station van Aichach, zo'n 70 kilometer ten noordwesten van München. De oorzaak van de botsing is nog onduidelijk.

Eerder op de dag gebeurde er ook al een treinongeluk met dodelijke afloop in Beieren. In Seeshaupt am Starnberger See werd een auto bij een onbewaakte spoorwegovergang meegesleurd door een trein. De bestuurder en passagier van de auto kwamen om het leven.