Zoekactie naar drenkeling in recreatieplas bij Winterswijk zonder resultaat

In recreatieplas Hilgelo, bij Winterswijk, is vanavond urenlang gezocht naar een drenkeling. De man sprong vanaf een vlot in het water maar kwam niet meer boven.

Het gaat volgens de politie om een jonge man die in een asielzoekerscentrum in de buurt woont. Hij was met enkele andere bewoners van het azc aan het zwemmen bij de plas. Zij zagen hem niet meer bovenkomen en sloegen alarm.