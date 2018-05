Spoedkeizersnede na hartstilstand zwangere vrouw in bakkerij

Een zwangere vrouw heeft in een bakkerij in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen een hartstilstand gekregen. Volgens getuigen werd door hulpdiensten ter plekke een keizersnede uitgevoerd om de baby te halen. De moeder is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw raakte rond 10.30 uur onwel in Bakkerij Risseeuw. Hierop rukten hulpdiensten massaal uit. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De baby is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe de moeder en de baby eraan toe zijn.