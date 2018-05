Woede over 'bosneger'-uitspraak in RTL-programma

"Wat mij heel erg opviel is dat het weer ging om één schoonheidsideaal, waarmee mensen zichzelf boven de ander stellen. Ze zetten een volledige bevolkingsgroep met een racistische uitspraak buiten spel, vanuit een superioriteitsgevoel dat hun haarstijl beter is", aldus Leito.

"Sterk gekruld haar of kroeshaar wordt al eeuwenlang belachelijk gemaakt, net als de bevolkingsgroep die erbij hoort. Het is onderdrukking om op zo'n manier met elkaar te praten."

Verontwaardigd

Leito deelde haar mening en het bijbehorende fragment op de Facebook-pagina van de Miss-verkiezing. Inmiddels is het bericht meer dan 1200 keer gedeeld en zijn er evenzoveel verontwaardigde reacties. "Dit is geen zwart-witkwestie maar een menselijkheid-kwestie".

Of RTL stappen onderneemt, weet Leito nog niet. "Het is eigenlijk al heel mooi dat het wordt gedeeld en dat mensen zich erover uitspreken. Ik wacht eerst even om te zien of RTL nog iets gaat doen."

Erg geschrokken

RTL laat weten erg geschrokken te zijn van de uitspraak in het programma. "RTL krijgt het programma aangeleverd en de inhoud van deze zogeheten tape on desk-programma's wordt steekproefsgewijs gecheckt. Het bewuste fragment is helaas niet gezien en wij betreuren dit."

De omroep is in gesprek met de man die de uitspraak deed. Hij komt ook nog met een verklaring. Wanneer is niet bekend.