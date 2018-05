Motief dader steekpartij Den Haag nog onbekend

De politie kan nog niets zeggen over het motief van de man die afgelopen weekend in Den Haag drie mensen neerstak.

De uit Syrië afkomstige dader, Malek F. (31), stond bij de hulpdiensten bekend als iemand met psychische problemen. Zo gooide hij in februari zonder zichtbare aanleiding meubels uit het raam van zijn appartement en werd hij midden in de nacht weggevoerd naar de speciale opvang.

De recherche is nog volop bezig met het onderzoek en de politie wil er verder weinig over kwijt. De man riep tijdens zijn arrestatie 'Allahoe akbar'. De politie neemt "alle verbale uitingen" mee in het onderzoek en onderzoekt nog alle scenario's, inclusief die van terrorisme.

Ziekenhuis

De drie slachtoffers, een 21-jarige man uit Zoetermeer en twee Hagenaars van 35 en 41 jaar verkeren buiten levensgevaar.

Malek F. werd bij zijn arrestatie getaserd en in zijn been geschoten. Hij werd naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht en heeft daar extra bewaking gekregen.