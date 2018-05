Man sleept hond mee achter zijn trike

Een man heeft gisteravond in Brabant kilometers lang een hond voortgesleept met zijn trike. Hij was onder invloed van alcohol.

De 58-jarige man is vermoedelijk vanuit Bergen op Zoom naar Hoogerheide gereden, een afstand van zeker vijf kilometer. Tijdens zijn tocht beschadigde hij ook twee auto's. In Hoogerheide werd hij door verschillende mensen aangesproken op zijn gedrag, maar dat had geen effect.

Omsingeld

Omstanders hebben de man uiteindelijk omsingeld, waarna hij kon worden aangehouden door de inmiddels gewaarschuwde politie. De hond is in beslag genomen en naar de dierenarts gebracht.

De trike, een motor met drie wielen, is in beslag genomen. De man wordt verdacht van rijden onder invloed, overtreding van de dierenwelzijnswet en het verlaten van de plaats van een ongeval.