Nederland sluit grens voor beverrat: 'Ohne Papiere kommt man nicht rein'

Nederland en Duitsland slaan de handen ineen om de overlast door beverratten aan te pakken. Partijen uit beide landen tekenen vandaag een overeenkomst, waardoor Nederlandse beverrattenvangers vanaf morgen ook op Duits grondgebied de dieren mogen vangen en doden.

De Nederlandse waterschappen in de grensstreek hebben steeds meer last van beverratten die vanuit Duitsland de grens oversteken. In Nederland vernielen ze dijken en veroorzaken schade aan landbouwpercelen.

In Nederland worden de dieren al actief bestreden, terwijl de Duitse autoriteiten tot nu toe geen prioriteit gaven aan de bestrijding van de uitheemse diersoort. Daar worden ze alleen op kleine schaal bestreden, door boeren en jagers.

Ontsnapt

Beverratten zijn oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, zegt Hein Pieper, dijkgraaf bij het waterschap Rijn en IJssel. Begin vorige eeuw zijn ze naar onder meer Duitsland gehaald voor de pelsdierfokkerij. "Op een gegeven moment zijn er dieren ontsnapt en die hebben zich voortgeplant", zegt Pieper in het NOS Radio 1 Journaal. Dat ging in een rap tempo: "Een vrouwtje kan in vijf jaar tijd 16.000 nakomelingen krijgen."

Door de zachte winters van de laatste jaren is de populatie flink gegroeid en vanuit Duitsland trekken steeds meer dieren de grens over naar Nederlandse landbouwgebieden, waar ze veel schade aanrichten. Ze graven bijvoorbeeld onder in de oever een hol en als daar dan later landbouwmachines overheen rijden, kunnen die daarin wegzakken.