Cafés Tiel weren gasten die geen Nederlands spreken

Mensen die geen Nederlands spreken, zijn niet langer welkom bij twee cafés in Tiel. Mede-eigenaar van cafés De Tijd en De Kikker Christjan Ernste zegt tegen De Gelderlander dat de regel voor iedereen geldt, maar is ingesteld na problemen met Poolse arbeidsmigranten.

Bezoekers wordt gevraagd hun identiteitskaart te tonen en 'goedenavond' te zeggen. Volgens Ernste komen buitenlandse gasten die Nederlands spreken en verstaan gewoon binnen. "Het gaat ons er echt om dat je elkaar kunt verstaan", zegt hij.

Discriminatie

Hij vindt dat hij niet discrimineert met de huisregel. "Of het nou om iemand uit Polen, Marokko of Turkije gaat, als ze geen Nederlands kunnen en niet begrijpen wat een ander zegt, loopt het al gauw hoog op. Als ik tegen een klant zeg, 'je hebt er genoeg op, wil je het pand verlaten' en hij snapt het niet, krijg je meteen trekken en duwen." De cafés De Kikker en De Tijd zijn met een doorgang met elkaar verbonden.

Café De Kikker stond onder de vorige eigenaar bekend als 'Polencafé'. "Hij had een goede omzet, maar zijn zaak werd voortdurend verbouwd", stelt Ernste.

Tegen De Gelderlander bevestigt burgemeester Beenakker van Tiel dat er in de horeca klachten zijn over het gedrag van Poolse arbeidsmigranten. De politie spreekt van "enkele incidenten", maar vindt "problemen in de horeca" te zwaar verwoord.