Medewerkster tbs-kliniek aangerand en mishandeld

In tbs-kliniek De Rooyse Wissel is een medewerkster aangerand en mishandeld door een patiënt. Dat gebeurde gisteren in het dagactiviteitencentrum van de instelling in de Limburgse plaats Oostrum.

De medewerkster is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekendgemaakt.

In een verklaring zegt de tbs-kliniek "enorm geschrokken" te zijn van de gebeurtenis. De instelling gaat onderzoeken wat er is misgegaan. Ook de politie stelt een onderzoek in.

Vaker gebeurd

Het is niet de eerste keer dat een medewerkster van De Rooyse Wissel is aangerand en mishandeld.

Twee jaar geleden gebeurde daar een soortgelijk incident, ook in het activiteitencentrum. Een patiënt sloeg een medewerkster in elkaar en probeerde haar te wurgen. Pas na een kwartier kon ze door een andere medewerker worden bevrijd. De dader kreeg een celstraf van ruim vijf jaar.

De Rooyse Wissel nam na het voorval van twee jaar geleden maatregelen om herhaling te voorkomen.

Enkele jaren geleden bleek dat patiënten van de kliniek makkelijk aan wapens en drugs konden komen. Ook overleden er vlak na elkaar drie tbs'ers. Daarop werd een onderzoek ingesteld, maar de conclusie was dat er geen sprake was van misstanden binnen de kliniek.