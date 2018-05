De opmars van foodhallen zet door: 'Je gaat meteen echt een avondje uit'

Bieb

Dat foodhallen populair zijn bij het publiek merkt ook Younes Bittich, uitbater van eethal MingleMush in Den Haag, die vorig jaar zijn deuren opende. "We zijn tot nog toe zeer tevreden over de resultaten", zegt hij. "Met zo'n 300 tot 400 bezoekers per dag gaat het goed. Al zijn we er nog niet." In het weekend liggen de bezoekersaantallen met 600 een stukje hoger.

Naast verschillende eetkraampjes zijn er in de hal ook arcadespellen, een bibliotheek en een podium. "Je moet mensen meer bieden dan alleen maar eten en drinken", zegt Bittich.

Niet alleen hosanna

Overigens is het niet alleen hosanna. Afgelopen jaar ging Amitica in Amersfoort failliet, de eerste foodhall die het niet redde. "Waardoor dat kwam? Ik heb begrepen dat de investeringen veel te hoog waren. Die moeten natuurlijk wel in verhouding staan tot de verwachte opbrengsten", zegt Verschoor.

Volgens hem was ook de plek niet goed: in een winkelgebied. "Daar komen de mensen toch vooral overdag, terwijl ze meestal 's avonds naar een foodhall komen."

Bovendien ondervinden foodhallen veel concurrentie van zogenoemde foodtruck-festivals. Die hebben een vergelijkbaar aanbod en richten zich op dezelfde doelgroep. En ook die nemen in aantallen toe.