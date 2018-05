Auto rijdt woning binnen in Leeuwarden

Een huis in Leeuwarden is zwaar beschadigd geraakt toen er een auto naar binnen reed. Volgens de bestuurster ging het mis tijdens het parkeren. Ze verloor de macht over het stuur en schoot over de stoep de woning binnen.

Vanwege de mogelijke verwondingen van de vrouw is een ambulance opgeroepen om haar te onderzoeken. Het is niet duidelijk of de bewoners thuis waren toen het ongeluk gebeurde.

Het gebeurt regelmatig dat een auto een huis binnenrijdt of een gevel ramt. In de meeste gevallen is er geen opzet in het spel.