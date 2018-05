AH-supermarkten Curaçao in andere handen

Albert Heijn-franchisenemer Gerard van den Tweel (73) verkoopt zijn supermarkten op Curaçao, Bonaire en Aruba. De nieuwe eigenaar is de Jamaicaanse supermarktbaas Gassan Azan, die een meerderheidsaandeel in de Van den Tweel-groep heeft gekocht.

Met de verkoop van vijf filialen gaat een stukje Nederland in de tropen over in Jamaicaanse handen. Wie op de eilanden een winkel van Van den Tweel binnenstapt en de warmte vergeet, heeft het idee dat hij een Nederlandse Albert Heijn betreedt; een groot deel van het assortiment is hetzelfde en ook de winkelaankleding is bijna identiek.

Vanwege zijn leeftijd heeft Van den Tweel zijn aandelen van de hand gedaan. "Ik ben 73 en dan moet je langzamerhand nadenken over hoe het verder moet. Mijn kinderen die in mijn winkels in Nederland werken, voelen er niet voor om op de Caribische eilanden aan de slag te gaan."

AH-vlaggen

Volgens de supermarktbaas uit Nijkerk verandert er niets: "De Albert Heijn-vlaggen voor de winkels blijven hangen. De uitstraling blijft gelijk, net als het Nederlands georiënteerde assortiment." De Van den Tweel-supermarkten zijn ongekend populair op de eilanden, waar alleen op Curaçao al maandelijks 4500 Nederlanders op vakantie komen.

Van den Tweel blijft de komende vijf jaar betrokken bij 'zijn' supermarkten. "Ik behoud een minderheidsaandeel om de nieuwe eigenaar bij te staan in de organisatie van mijn winkels op de Caribische eilanden."