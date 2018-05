Schrijver Ian McEwan hielp zoon met boekverslag en kreeg een 6,5

Stel, je moet voor school een verslag maken over een boek dat je eigen vader heeft geschreven. Kat in 't bakkie toch? Niet voor de zoon van de Britse auteur Ian McEwan. Hij kreeg maar een 6,5, ondanks hulp van McEwan zelf.

Ian McEwan is bekend van titels als Boetekleed, Amsterdam en Ziek van liefde. Over dat laatste boek kreeg zijn zoon Greg een schoolopdracht. Gelukkig voor Greg was McEwan niet te beroerd om uitleg te geven over hoe hij het boek kon interpreteren.

'Arme jongen'

McEwan: "Ik heb zijn boekverslag niet gelezen, maar blijkbaar was de docent het niet met hem eens." Greg kreeg het verslag namelijk niet terug met een verwachte pluim, maar met een C+. Dat is omgerekend naar Nederlandse cijfers zoiets als een 6,5.

McEwan vertelde dit weekend aan een Brits tijdschrift over het voorval van een paar jaar geleden. Toen hem werd gevraagd naar zijn mening over het Britse schoolsysteem, antwoordde hij. "Ik heb het altijd een beetje dubieus gevonden dat mensen verplicht zijn mijn boeken te lezen." Hij voegde eraan toe: "Gedwongen om het boek van je vader te lezen. Stel je voor. Arme jongen."