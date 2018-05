Jongetjes zien explosief in de duinen aan voor speeltje

Drie jonge kinderen hebben vorige week tijdens het spelen in de duinen in de buurt van IJmuiden een explosief gevonden. Het is een 36 centimeter lang verroest voorwerp, dat ze aanzagen voor een speeltje.

De drie jongetjes lieten het aan hun ouders zien, die meteen de politie belden. Onderzoek van de explosievenopruimingsdienst wees uit dat het een echt explosief was. De EOD heeft het laten ontploffen, schrijft NH Nieuws.

Laten liggen!

De politie constateert dat er de laatste tijd geregeld explosieven worden gevonden. Doordat ze al zo lang liggen, kunnen de explosieven erg instabiel worden. "Als ze ontploffen, zijn de gevolgen rampzalig."

Het explosief dat de jongetjes voor een speeltje aanzagen, was op een steen gelegd. Niet aankomen, zegt de politie, bel ons. De politie zorgt dan met de EOD ervoor dat zo'n explosief veilig wordt afgevoerd en ontmanteld.