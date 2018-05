Vijftig jaar na #mei68: zo hadden we het slagveld in Parijs vandaag beleefd

Er hing iets in de lucht in de lente van 1968. Het was de tijd van burgerlijke ongehoorzaamheid, van leuzen als Flower Power en Make Love Not War. Overal in Europa gingen jongeren de straat op, onder andere uit protest tegen de rol van Amerika in de Vietnamoorlog.

Maar in Parijs barstte de bom pas echt. "La France s'ennuie", had een journalist in maart 1968 nog in de Franse krant Le Monde geschreven: "Frankrijk verveelt zich." Maar hij zou ongelijk krijgen. Nog geen twee maanden later, precies 50 jaar geleden, begon het studentenprotest dat Frankrijk wekenlang in de ban hield, en zou uitmonden in de grootste staking in de geschiedenis.

Terwijl de jongeren in mei 1968 de straat op gingen om verandering te eisen, gebeurt dat nu op sociale media in hashtags. Hoe #mei68 er vandaag had uitgezien op je telefoon, bekijk je hier: