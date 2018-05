Schrijfster Renate Dorrestein (64) overleden

Schrijfster Renate Dorrestein is op 64-jarige leeftijd overleden. Ze leed al enige tijd aan slokdarmkanker. Dorrestein overleed vrijdagavond in haar woning in Aerdenhout in het bijzijn van haar dierbaren, zo maakte haar uitgeverij Podium bekend.

"Met haar overlijden verliest de Nederlandse literatuur een van haar meest gedreven en beste schrijvers, al zullen haar romans nog langdurig voortleven", staat in het overlijdensbericht.

Haar laatste boek, de autobiografie Dagelijks werk, verscheen kort geleden.

Laatste groet

De in Amsterdam geboren schrijfster werd in haar carrière bekroond met vele literaire prijzen en nominaties. Voor haar hele oeuvre ontving ze de Annie Romein-prijs. Haar laatste roman, Reddende engel, werd genomineerd voor de BooksSpot Gouden Strop. Ze schreef zowel een Boekenweekgeschenk als een Boekenweekessay.

Dorrestein wordt op Hemelvaartsdag, 10 mei, in besloten kring begraven. Door het hele land worden in boekhandels en bibliotheken condoleanceregisters geplaatst waar "lezers een laatste groet kunnen brengen", meldt de uitgever.