Rood zadel of blauwe voorband: fiets met abonnement verovert straatbeeld

Inwoners van studentensteden kunnen ze tegenwoordig steeds vaker op straat zien staan: fietsen met gekleurde onderdelen. Een bagagerek in het rood, een blauwe voorband of een rood zadel. Het zijn 'abonnementsfietsen', huurfietsen waar je een vast bedrag per maand voor betaalt, inclusief onderhoud.

De fietsabonnementen lijken vooral populair onder studenten, een doelgroep die veel fietst en geen zin heeft in het plakken van een band of vervangen van een geroeste ketting. Verschillende bedrijven bieden de fietsen aan voor 10 à 15 euro per maand. Dat lijkt weinig, maar is het kopen van een fiets niet voordeliger? Want met 15 euro per maand heb je na twee jaar toch 360 euro uitgegeven.

De Consumentenbond ziet financieel nauwelijks voordelen voor een fietsabonnement ten opzichte van het kopen van een goedkope fiets of tweedehandsfiets. "Ik denk dat je al snel duurder uit bent met zo'n dienst, want het onderhoud van een gewone fiets kost ook niet zo veel", zegt Joyce Donat van de bond. Ze adviseert mensen om vooral zelf goed een rekensommetje te maken en dan te bedenken of ze het bedrag ervoor overhebben.

Explosieve groei

Maar dat het voor veel mensen toch een uitkomst is, blijkt wel uit de groei van het bedrijf Swapfiets. In een paar jaar tijd groeide het bedrijf vanuit het niets naar zo'n 30.000 fietsen. "We begonnen in Delft toen ik nog studeerde", vertelt Steven Uitentuis van het bedrijf. "Op de faculteit keek je uit op een fietspad en daar zagen we studenten fietsen op een barrel dat echt van ellende uit elkaar viel. Terwijl het toch hun voornaamste vervoermiddel is. Toen dachten we: studenten hebben vaak geen geld om voor 400 euro een fiets te kopen, kunnen we niets beters verzinnen?"

Dat werd het fietsabonnement. Dat het zo snel zou gaan, had Uitentuis niet verwacht. Het bedrijf verhuurt fietsen in 22 steden en levert zo'n 1500 fietsen per week, ook in België en Duitsland. Het geheim van het succes? "Je neemt bij ons een abonnement op een goede, lekker rijdende fiets. En als hij kapot is, en we kunnen hem snel maken, dan repareren we hem. Bij een grotere reparatie ruilen we hem om."