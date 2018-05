Eerste foto's van Britse prins Louis

In een verklaring zeggen William en Kate dat ze het publiek willen bedanken voor de lieve berichten die ze naar aanleiding van Louis' geboorte hebben gekregen.

Enkele uren na de geboorte van hun derde kind hadden zijn ouders hem al laten zien aan het publiek. Dat deden ze bij het verlaten van het ziekenhuis waar Kate was bevallen. Doordat Louis was gehuld in een laken, was zijn gezicht toen echter nauwelijks zichtbaar.