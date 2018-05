Frankrijk ontstemd door opmerkingen Trump over Bataclan

In Frankrijk is boos gereageerd op opmerkingen die president Trump vannacht maakte. Op het jaarcongres van de Amerikaanse wapenlobby-organisatie NRA deed Trump na hoe terroristen hun gijzelaars ombrachten in concertzaal Bataclan in Parijs. Bij die aanslag kwamen 89 mensen om het leven.

De Amerikaanse president zei vervolgens dat er niet zo veel slachtoffers zouden zijn gevallen als de Franse wapenwetgeving minder streng was geweest. Hij zei dat de daders gestopt hadden kunnen worden, als er maar één persoon met een vuurwapen in de zaal had gestaan.