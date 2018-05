Vrouw zwaargewond door ongeluk op kartbaan Walibi

Bij een ongeluk in Walibi Holland is een vrouw vanmiddag zwaargewond geraakt. Een woordvoerder van het pretpark kan niet precies vertellen wat er mis is gegaan, schrijft Omroep Flevoland.

Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe is.

Het ongeluk gebeurde op de kartbaan in Biddinghuizen. Het gebied rond de attractie werd erna afgesloten voor publiek.