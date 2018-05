In Den Haag zijn drie mensen neergestoken door een man met een mes. De verdachte is aangehouden. Hij werd door de politie in een been geschoten. De man was bij de politie bekend vanwege verward gedrag.

De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het incident vond plaats voor shishalounge Nova in de buurt van station Hollands Spoor. Het Johanna Westerdijkplein is na de steekpartij afgezet. Ambulances en een traumahelikopter zijn opgeroepen.