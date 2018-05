De gans is gevlogen: hoe het verzet codetaal in WOII wél begreep

"De adelaar heeft elf veertjes verloren", galmt door de luidsprekers van de radio. Het is 5 mei 1943. De familie van Jaap Burger weet het zeker: hij heeft de overkant gehaald.

Jaap was een Engelandvaarder. Met tien anderen stak hij met een motorbootje de Noordzee over. Zijn familie bleef in onzekerheid achter. Tot dat moment. Het versleutelde bericht was voor de meeste Nederlanders een nietszeggende zin, voor Burgers familie een einde aan hun onzekerheid.

Door toedoen van de bezetter was vrij communiceren tijdens de Tweede Wereldoorlog haast niet meer mogelijk. Telefoonlijnen waren afgesloten, de kranten stonden onder censuur en ook op de radio werd vooral veel Duitse propaganda uitgezonden.

De Nederlandse burgers en de regering in ballingschap in Londen werden creatief. Via cryptische boodschappen probeerden ze het verzet te laten groeien en Nederland te bevrijden.