Bevrijdingsdag bij de NOS

Een overzicht van de programma's waarin de NOS vandaag verslag doet van de viering van Bevrijdingsdag.

Nationale Viering Bevrijding met 5 mei-lezing

De officiële start van de Nationale Viering van de Bevrijding is dit jaar in Friesland. In de Blokhuispoort in Leeuwarden draagt filosoof/schrijver Stine Jensen de 5 mei-lezing voor. Jensen beschouwt vrijheid als de "moeder aller waarden".

De 10-jarige Naomi Maneka houdt de kinderlezing en oud-voetbaltrainer Foppe de Haan reist langs plekken in Friesland waar in de Tweede Wereldoorlog mensen ondergedoken hebben gezeten of die in de Hongerwinter de bestemming waren van de zogeheten hongertochten vanwege het voedsel dat daar was te krijgen.

Ook te gast is Gerrit Fokkema. Bij een bevrijdingsactie op 8 december 1944 wisten 51 verzetsmensen uit de Blokhuispoort, destijds een gevangenis, te ontsnappen. Zonder dat er ook maar één schot werd gelost. Fokkema was één van die groep van 51. Van deze spectaculaire ontsnapping is in 1963 een film gemaakt, De Overval, die nog altijd geldt als één van de klassiekers in de Nederlandse filmgeschiedenis.

Presentatie: Art Rooijakkers

12.00-13.00 uur, NPO 1 en NOS.nl

Concert op de Amstel

Het 5 mei-concert op de Amstel is de feestelijke afsluiting van de Nationale Viering Bevrijding, met optredens van Maan, Willemijn Verkaik, CB Milton, Bastiaan Everink en Noa Wildschut. Ze worden begeleid door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Antony Hermus. Het concert wordt bijgewoond door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Presentatie: Simone Weimans

20.30-22.10 uur, NPO 1 en NOS.nl

Artiesten voor de vrijheid

Rechtstreekse uitzending vanaf het Bevrijdingsfestival in Zwolle, één van de in totaal veertien gratis toegankelijke bevrijdingsfestivals in Nederland. Naast een compilatie van optredens is te zien hoe de ambassadeurs van de vrijheid per helikopter langs de verschillende bevrijdingsfestivals reizen. Dit jaar zijn dat Ronnie Flex, dj Fedde Le Grand en de band My Baby.

Presentatie: Winfried Baijens

22.46-23.12 uur, NPO 3 en NOS.nl