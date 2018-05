T-Mobile moet 'gratis' toestel vergoeden

Consumentenclaim verzamelt claims op basis van 'no cure no pay' en onderhandelt met telecom-providers die de 'gratis' toestellen aanboden. Eerder werd met Vodafone in een individuele zaak een schikking bereikt. Volgens Consumentenclaim volgt ook tegen KPN binnenkort een rechtszaak om terugbetalingen af te dwingen.

Oneens

T-Mobile laat weten het niet eens te zijn met de beslissing van de rechter. "In deze zaak zijn we van mening dat klanten geen nadeel ondervonden van het ontbreken van de toestelprijs in het contract", staat in een reactie aan NOS.

Ook benadrukt T-Mobile dat dit soort zaken zich niet leent voor een collectieve behandeling. "Er zijn daarvoor te veel verschillende contracten die per geval bekeken moeten worden." T-Mobile kan niet in beroep tegen de uitspraak. In een vergelijkbare zaak heeft het telecombedrijf wel hoger beroep aangetekend.