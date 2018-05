Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen, feest van start

Om middernacht is in Wageningen het Bevrijdingsvuur ontstoken. De Engelse veteraan en bevrijder Ray Lord (92) bracht het vuur naar het 5 Mei Plein. Clemens Cornielje, de commissaris van de koning in de provincie Gelderland, stak het vervolgens aan.

Hierna is het de beurt aan lopers, die hun fakkels in het vuur houden en het vuur naar verschillende gemeenten brengen.