De vergeten april-meistakingen van 1943

Het begint op 29 april in de grote machinefabriek van de familie Stork in Hengelo. Circa 3000 medewerkers leggen direct het werk neer. De telefoniste van Stork pakt de telefoon en belt andere bedrijven in Hengelo en omgeving. Snel verspreidt de staking zich naar het noorden, oosten en zuiden van het land.

Bij Philips in Eindhoven leggen ze het werk neer, de mijnen in Limburg stoppen met produceren en de boeren in het noorden van het land gooien hun melk in de sloot.

De Duitsers verwachtten geen verzet tegen het melden van de oud-militairen en schrikken van de opstand. Daarnaast zijn ze ook afhankelijk van de productie van de bedrijven. Vooral de mijnen zijn van belang voor de bevoorrading van het Duitse leger.

Marum

Er vinden vergeldingen plaats om het Nederlandse volk weer in het gareel te krijgen. Zo worden in Marum op 3 mei 1943 zestien jongens en mannen van hun erf gehaald en diezelfde dag nog doodgeschoten.