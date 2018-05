Aanrijding bus met tram in Amsterdam: veertien gewonden

Op het Stadionplein in Amsterdam is een bus op een tram gebotst. Volgens de politie zijn hierbij veertien mensen gewond geraakt: één zwaar, één "middelzwaar" en twaalf licht. De buschauffeur zat bekneld, maar is door de brandweer bevrijd.

Volgens omstanders reed de streekbus ter hoogte van het Olympisch Stadion met hoge snelheid op de tram. De politie kan dit niet bevestigen. De voorkant van de bus is flink gehavend. Er zijn veel ambulances ter plaatse.

De Amstelveenseweg is afgesloten tussen de ring A10 en het Stadionplein.