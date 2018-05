Violist Herman Krebbers (94) overleden

Krebbers maakte ook naam als viooldocent. Onder zijn leerlingen waren Vera Beths, Emmy Verhey, Liza Ferschtman en André Rieu. In 1956 had hij zich als viooldocent in Amsterdam gevestigd.

Voor hij bij het Concertgebouworkest aan de slag ging, was Krebbers concertmeester bij het Residentie Orkest in Den Haag, dat ook onder leiding van Mengelberg stond.

In 1979 betekende een val in het water bijna het eind van zijn loopbaan. Krebbers' herstel duurde jaren, maar hij keerde niet meer terug aan de internationale top. Hij richtte zich nog meer op lesgeven en jureren. Krebbers beëindigde zijn carrière in 2009.