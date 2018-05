Sticker moet Vlaamse huisdieren redden bij brand

Een sticker moet levens gaan redden van Belgische huisdieren. De Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Weyts introduceert een sticker waarmee in een oogopslag duidelijk is hoeveel dieren er in een pand aanwezig kunnen zijn.

"Elk jaar worden tientallen of zelfs honderden dieren het slachtoffer van een woningbrand, CO2-vergiftiging of zelfs wateroverlast. Vaak omdat de brandweer onvoldoende zicht heeft op het aantal dieren in een woning", legt Weyts uit.