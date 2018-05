Enorm zinkgat ontdekt bij Nieuw-Zeelandse boerderij

Bij een boerderij in Nieuw-Zeeland is een gigantisch zinkgat ontdekt. Het gat, ook wel een verdwijngat of 'sinkhole' genoemd, is twee voetbalvelden lang en heeft een diepte van een gebouw met zes verdiepingen. Het is ontstaan door de zware regenval in de afgelopen dagen.

Vanuit de lucht ziet het gat er zo uit: