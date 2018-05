'Blanco' Dode Zeerollen leesbaar door moderne technologie

Met de nieuwe technologie konden onderzoekers enkele fragmenten thuisbrengen. Zo zijn er stukjes uit de oudtestamentische bijbelboeken Leviticus en Deuteronomium gevonden en een fragment met het Hebreeuwse woord zamra, waarschijnlijk uit de Psalmen. Ook werd een fractie van Jubileeën ontdekt, een joods geschrift dat niet in de Bijbel werd opgenomen.

Eén snipper konden de onderzoekers niet plaatsen: het tekstfragment, geschreven in een uniek handschrift, komt niet in de bekende teksten voor. Dat kan betekenen dat het om een onbekend, verloren gegaan manuscript ging.

Het nieuwe onderzoek biedt ook een antwoord op de vraag of er in de grotten twee of drie exemplaren van de Tempelrol lagen, een boekrol waarin religieuze handelingen worden beschreven. Een gevonden flardje tekst bewijst dat er inderdaad drie rollen moeten zijn geweest.

Er liggen nog tientallen andere fragmenten in het archief, maar het is niet duidelijk of er geld is voor verder onderzoek.