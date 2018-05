2 miljoen euro voor kampen Vught en Amersfoort

De voormalige concentratiekampen Amersfoort en Vught krijgen elk eenmalig 1 miljoen euro van het kabinet voor uitbreiding en educatie. Volgens staatssecretaris Blokhuis (VWS) hebben ze dat geld hard nodig, omdat steeds meer mensen deze herinneringscentra bezoeken, waaronder veel schoolklassen.

"Steeds minder mensen kunnen uit eigen ervaring verhalen vertellen over de verschrikkingen van de oorlog en over dierbaren die men heeft verloren", schrijft Blokhuis in een toelichting. "Hoe goed is het dan dat er plekken zijn waar herinneringen levend blijven en verhalen daarmee niet worden vergeten."