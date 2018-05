Franse president Macron bereidde in geheim campagne voor

De Franse president Macron heeft in 2016 volledig in het geheim zeker zes maanden lang zijn verkiezingscampagne voorbereid. Hij was toen nog minister van Economische Zaken.

Tegen de toenmalige president, François Hollande, zei hij destijds geen verdere politieke ambities te hebben. Maar dat was niet waar, blijkt uit nu onthulde documenten.

Emmanuel Macron was in stilte, en buiten Hollande om, al volop bezig met de race om het Élysée, het presidentieel paleis. Dat onthult dagblad Le Monde die in de archieven van de verkiezingscampagne van Macron is gedoken.

Uit de stukken blijkt dat hij in mei 2016 al voor 24.960 euro een eerste onderzoek liet doen naar zijn imago in de aanloop naar de verkiezingen van 2017. Diezelfde maand besloot Macrons partij om ook officieel een fotograaf in dienst te nemen om de partij en Macron op de voet te volgen.

Niemand was op de hoogte

Dat was opmerkelijk, schrijft Le Monde, omdat Macron pas in november 2016 dus zes maanden later officieel bekend maakte mee te willen doen aan de verkiezingen. De krant noemt Macron tijdens de zes maanden daarvoor 'de gemaskerde kandidaat': vrijwel niemand buiten zijn eigen kring was op de hoogte van de voorbereidingen.

"Vanaf het voorjaar van 2016 was Macron ook al bezig met fondsenwerving'', schrijft Le Monde. Hij had financiers nodig voor zijn campagne. In april 2016 meldde één van zijn adviseurs al 229.000 euro binnen te hebben. Dat was dus toen Macron nog tegen zijn president Hollande zei géén kandidaat te zijn.